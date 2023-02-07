Именины Константина в 2023 году: все дни, когда Костя празднует День ангела
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Сейчас имя Костя довольно редкое, но так было не всегда
Имя Константин, — пусть не самое распространенное в Украине, но очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все именины Константина в году.
Значение имени Константин
Изначально это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". Много христианских святых носили имя Константин, но самый известный, — римский император Константин I Великий, основатель Константинополя, который почитается как равноапостольный святой.
Встречаются такие разговорные формы имени как Костя, Костюха, Костюша, Костюня.
Интересный факт: на территории современной Украины и россии имя Константин было очень популярно до XVIII века, после чего стало редким и вновь стало распространяться только в 1970-ых годах. На сегодня оно снова становится редким, детей так почти не называют.
Когда День ангела Константина?
Носители имени Константин отмечают именины около полусотни раз в году.
Перечислим главные именины Константина:
- 27 февраля, 24 мая, — Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный;
- 3 июня, — святой император Константин Великий;
- 18 июня, — митрополит Константин Киевский;
Теперь перечислим все именины Константина по месяцам, включая менее важные:
- в январе: 8;
- в феврале: 11, 27;
- в марте: 6, 18, 19, 25;
- в мае: 24;
- в июне: 3, 11, 15, 18, 21, 29;
- в июле: 8, 14, 16, 22, 27;
- в августе: 2, 11, 13, 17, 26;
- в сентябре: 16, 19, 23;
- в октябре: 1, 2, 4, 15, 22;
- в ноябре: 3, 4, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27;
- в декабре: 2, 11, 15, 23.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям, — казалось бы обыденный подарок может навлечь беду.