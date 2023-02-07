Именины Константина в 2023 году: все дни, когда Костя празднует День ангела

Сейчас имя Костя довольно редкое, но так было не всегда

Имя Константин, — пусть не самое распространенное в Украине, но очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит и когда все именины Константина в году.

Значение имени Константин

Изначально это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". Много христианских святых носили имя Константин, но самый известный, — римский император Константин I Великий, основатель Константинополя, который почитается как равноапостольный святой.

Встречаются такие разговорные формы имени как Костя, Костюха, Костюша, Костюня.

Интересный факт: на территории современной Украины и россии имя Константин было очень популярно до XVIII века, после чего стало редким и вновь стало распространяться только в 1970-ых годах. На сегодня оно снова становится редким, детей так почти не называют.

Когда День ангела Константина?

Носители имени Константин отмечают именины около полусотни раз в году.

Перечислим главные именины Константина:

27 февраля, 24 мая, — Кирилл (Константин) Философ, Моравский, равноапостольный;

3 июня , — святой император Константин Великий;

, — святой император Константин Великий; 18 июня, — митрополит Константин Киевский;

Теперь перечислим все именины Константина по месяцам, включая менее важные:

в январе: 8;

в феврале: 11, 27;

в марте: 6, 18, 19, 25;

в мае: 24;

в июне: 3, 11, 15, 18, 21, 29;

в июле: 8, 14, 16, 22, 27;

в августе: 2, 11, 13, 17, 26;

в сентябре: 16, 19, 23;

в октябре: 1, 2, 4, 15, 22;

в ноябре: 3, 4, 15, 19, 20, 22, 23, 25, 27;

в декабре: 2, 11, 15, 23.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго запрещено дарить чашки одиноким людям, — казалось бы обыденный подарок может навлечь беду.