Константин, с праздником! Красивые открытки и поздравления на День ангела для Кости

Не забудьте поздравить Константина с именинами

В последние годы в Украине нечасто называют детей Константинами, однако ранее это имя было очень популярно. "Телеграф" уже рассказывал, каково значение этого имени и когда все Дни ангела Константина в году. Теперь же мы приготовили для вас подборку отличных идей для поздравления Кости с именинами в стихах, прозе и открытках на украинском.

Короткие поздравления с Днем ангела Константина

С именинами, Костя! Пусть в твоей судьбе никогда не будет резких поворотов, в все начинания заканчиваются так, как ты задумал. Поздравляю!

Константин! В День ангела хочу пожелать тебе как можно больше счастливых мгновений, приятных воспоминаний и верных друзей на подхвате. С праздником!

Поздравляю с Днем ангела, Костя! Пусть никакие беды и ненастья не огорчают твой день ни сегодня, ни в любой другой день года, и пусть твой ангел-хранитель тебя бережет.

Костя, с именинами! Желаю, чтобы твоя жизненная чаша была полна любви, доброты и здоровья, а мелкие неприятности не омрачали твоего настроения.

Константин, оставайся таким же искренним, открытым и добрым человеком, которого мы все так любим. Здоровья, счастья и богатства! С Днем ангела!

Открытки для поздравления на День ангела Константина

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам женщинам строго запрещено дарить духи чужим мужчинам.