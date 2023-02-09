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Костянтине, зі святом! Гарні листівки та вітання на День ангела для Кості

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Костянтина на будь-який смак
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Костянтина на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Костянтина з іменинами

В останні роки в Україні нечасто називають дітей Костянтинами, проте раніше це ім’я було дуже популярним. "Телеграф" вже розповідав, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Костянтина протягом року. Тепер же ми приготували для вас добірку відмінних ідей для привітання Кості з іменинами у віршах, прозі та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Костянтина

  • З іменинами, Костю! Нехай у твоїй долі ніколи не буде різких поворотів, і всі починання закінчуються так, як ти задумав. Вітаю!
  • Костянтин! У День ангела хочу побажати тобі якнайбільше щасливих моментів, приємних спогадів та вірних друзів на підхваті. Зі святом!
  • Вітаю з Днем ангела, Костю! Нехай ніякі біди та негоди не затьмарюють твій день ні сьогодні, ні в будь-який інший день року, і нехай твій ангел-охоронець тебе береже.
  • Костю, з іменинами! Бажаю, щоб твоя життєва чаша була сповнена любові, доброти та здоров’я, а дрібні неприємності не псували твого настрою.
  • Костянтине, залишайся такою ж щирою, відкритою і доброю людиною, яку ми всі так любимо. Здоров’я, щастя та багатства! З Днем ангела!

Листівки для привітання на День ангела Костянтина

Листівки з Днем ангела Костянтина українською
День ангела Костянтина картинки українською
Іменини Костянтина привітання українською
Листівки з Днем ангела Костянтина українською
День ангела Костянтина – вітання у віршах з іменинами для Кості українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами жінкам суворо заборонено дарувати духи чужим чоловікам.

Теги:
#Костянтин #Поздоровлення #День ангела #Іменини