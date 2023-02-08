Какой народный праздник 8 февраля и что не желательно делать в этот день

8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре

В эту среду по церковному календарю на февраль-2023 православные верующие почитают память преподобного Феодора Студита — греческого общественного деятеля и монаха, которого впоследствии церковнослужители причислили к лику святых. В народе праздник назвали Федором Поминальником.

8 февраля было особенным для наших предков. Считалось, что именно в этот день умершие родственники очень сильно скучают по своей семье. Чтобы успокоить их души, 8 февраля ходили на кладбище, устраивали поминальный стол, в церквях ставили свечи за упокой.

На Федора Поминальника гадали на погоду. К примеру, если 8 февраля ясная и безветренная погода, то скоро придет весеннее тепло. Также присутствие метели в этот день сулит долгую продолжительную зиму.

Федор Поминальник 8 февраля: что нельзя делать в этот день

Грешить, поскольку плохое дело в этот день будет считаться за три.

Ссориться с соседями и снимать оберег.

Подметать и мыть пол, так как можно "вымести" удачу из дому.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в феврале распространится холодный и сухой воздух. Какой будет температура воздуха 8 февраля — узнайте в нашем материале.