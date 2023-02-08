Яке народне свято 8 лютого і що не бажано робити цього дня
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8 лютого вважається дуже таємничою датою у народному календарі
Цієї середи за церковним календарем на лютий-2023 православні віряни вшановують пам’ять преподобного Феодора Студита — грецького громадського діяча та ченця, якого згодом церковнослужителі зарахували до лику святих. У народі свято назвали Федором Поминальником.
8 лютого було особливим для наших пращурів. Вважалося, що саме цього дня родичі, що померли, дуже сильно сумують за своєю родиною. Щоб заспокоїти їхні душі, 8 лютого ходили на цвинтар, влаштовували поминальний стіл, у церквах ставили свічки за упокій.
На Федора Поминальника гадали на погоду. Наприклад, якщо 8 лютого ясна та безвітряна погода, то незабаром прийде весняне тепло. Також присутність хуртовини у цей день обіцяє довгу тривалу зиму.
Федір Поминальник 8 лютого: що не можна робити цього дня
- Грішити, оскільки погана справа цього дня рахуватиметься за три.
- Сваритися із сусідами та знімати оберіг.
- Підмітати і мити підлогу, оскільки можна "вимести" удачу з дому.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 8 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.