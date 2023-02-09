День памяти Иоанна Златоуста 9 февраля: что можно и нельзя делать в этот праздник

Иоанн Златоуст защищает отчаявшихся

По церковному календарю в четверг, 9 февраля, православная церковь почитает Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. В народе праздник прозвали — Златоустов день.

Иоанн Златоуст считается покровителем тех людей, кто оказался в отчаянии и не знает, как дальше жить. Верующие молились ему, чтобы он помог им обрести веру в себя, в духовном развитии и налаживании семейных отношений.

Наши предки верили, что благодаря вере и семейному очагу 9 февраля можно исцелить любые болезни. Также на Руси существовали определенные запреты на Златоустов день.

Златоустов день 9 февраля: что запрещено делать в праздник

Спорить, ссориться, жаловаться и сплетничать, иначе привлечете недоброжелателей.

Мыть и стричь волосы, дарить и получать подарки.

Начинать новые дела, переезжать и кардинально менять жизнь. Иначе возникнут препятствия на пути к счастью.

Любоваться собой в зеркале.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в Украине в феврале распространится холодный и сухой воздух. Какой будет температура воздуха 9 февраля — узнайте в нашем материале.