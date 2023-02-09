День пам’яті Іоанна Златоуста 9 лютого: що можна і краще не робити в це свято

Іоанн Златоуст захищає зневірених

За церковним календарем у четвер, 9 лютого, православна церква вшановує Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. У народі свято прозвали — Златоустів день.

Іоанн Златоуст вважається покровителем тих людей, хто опинився у розпачі та не знає, як далі жити. Віряни молилися йому, щоб він допоміг їм здобути віру в себе, у духовному розвитку та налагодженні сімейних стосунків.

Наші пращури вірили, що завдяки вірі та сімейному вогнищу 9 лютого можна зцілити будь-які хвороби. Також на Русі існували певні заборони на Златоустів день.

Златоустів день 9 лютого: що заборонено робити у свято

Сперечатися, сваритися, скаржитися і пліткувати, інакше накликаєте недоброзичливців.

Мити та стригти волосся, дарувати та отримувати подарунки.

Починати нові справи, переїжджати та кардинально змінювати життя. Інакше виникнуть перешкоди на шляху до щастя.

Милуватися собою у дзеркалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 9 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.