День пам’яті Іоанна Златоуста 9 лютого: що можна і краще не робити в це свято
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Іоанн Златоуст захищає зневірених
За церковним календарем у четвер, 9 лютого, православна церква вшановує Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. У народі свято прозвали — Златоустів день.
Іоанн Златоуст вважається покровителем тих людей, хто опинився у розпачі та не знає, як далі жити. Віряни молилися йому, щоб він допоміг їм здобути віру в себе, у духовному розвитку та налагодженні сімейних стосунків.
Наші пращури вірили, що завдяки вірі та сімейному вогнищу 9 лютого можна зцілити будь-які хвороби. Також на Русі існували певні заборони на Златоустів день.
Златоустів день 9 лютого: що заборонено робити у свято
- Сперечатися, сваритися, скаржитися і пліткувати, інакше накликаєте недоброзичливців.
- Мити та стригти волосся, дарувати та отримувати подарунки.
- Починати нові справи, переїжджати та кардинально змінювати життя. Інакше виникнуть перешкоди на шляху до щастя.
- Милуватися собою у дзеркалі.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що за прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні в лютому пошириться холодне та сухе повітря. Якою буде температура повітря 9 лютого – дізнайтесь у нашому матеріалі.