Стилист назвала главные признаки устаревшей вещи: это сразу заметно

Некоторые вещи просто созданы, чтобы быть вечным антитрендом

Модные веяния постоянно меняются. Одна и та же вещь, которая еще вчера считалась лютым антитрендом, уже завтра может оказаться на пике моды. Однако такая участь постигнет далеко не все вещи, которые пилятся в вашем шкафу. Кое-что остается безвкусицей.

Какие вещи считаются устаревшими, рассказывает в своем инстаграм-блоге стилистка и имиджмейкер Эльвира Лиорзу. Она даже составила небольшой перечень основных признаков таких предметов гардероба.

1) Обжатый крой изделия

Выбирая себе одежду, обращайте внимание, чтобы одежда была свободного кроя. Особенно если это изделие из тонкой ткани. Запомните: чем тоньше ткань, тем свободнее должен быть крой.

2) Слишком много декора

Лучше отдавать предпочтение изделиям без декора и лишних деталей. Сейчас тенденция на простой минималистичный дизайн. Вещи, в которых много разнообразного декора уже неактуальны и выглядят безвкусно.

3) Неполноценный дизайн

Очень часто в магазинах можно найти одежду удивительного дизайна. Очень короткие рукава на футболках, укороченный рукав на рубашках или жакетах. Платья и юбки неполноценной длины (длина должна быть мини, меди или макси). Если это что-то посередине, то это выглядит уже странно и несовременно.

4) Ткань, не держащая формы

Особенно когда дело касается жакетов, пальто, костюмов – обязательно выбирайте такие изделия из плотных тканей, которые держат свою форму.

Следовательно, чтобы не выглядеть неуклюже, таких вещей покупать не стоит. А если несколько предметов гардероба из этого списка таки завалялись в вашем шкафу, просто не спешите их доставать.

Раньше мы рассказывали о самых стильных аксессуарах 2023 года. Некоторые модные решения могут показаться довольно странными, но выбрать точно из чего.