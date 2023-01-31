Леопардовый принт, металлик и другие: пять трендов 2023 года, которые вернулись из прошлого (фото)

Вещи, ранее считавшиеся антитрендами, теперь снова на пике

Мода – вещь циклическая. Какой-то тренд появляется, потом отживает свое и исчезает, а со временем снова возвращается в нашу жизнь благодаря стараниям дизайнеров и инфлюенсеров. Так произошло, например, с леопардовым принтом, который называют супертрендом весны-лета 2023 года.

Какие еще вещи в этом году избавляются от приставки "анти" и возвращаются в тренды, рассказывает trserial. В этой подборке вы найдете пять стильных идей, которыми можно пополнить свой гардероб, чтобы быть в теме.

Полька-дот

Элегантный принт в стиле 80-х, конечно, всегда считался классикой, но не больше. Фешн-блогерам больше нравится полоски и клетки, абстракция и всевозможные узоры, тогда как горошек они считают давно надоевшим и недостойным внимания. Но так было до сих пор — после показов Sergio Hudson, Proenza Schouler и других мнение инфлюенсеров резко изменилось, и полька-дот внезапно стала главным принтом 2023 года.

Узор polka dot подходит практически всем и делает образы романтичными. Главное — помнить правило подбора вещей в горошек: "объемному — малое, малому — объемное". То есть девушкам с пышными формами лучше выбирать мелкий, а худеньким — наоборот, крупный горошек.

Танкетка

Нет-нет, кроссовки на танкетке все еще жуткий антитренд! В этом случае тенденция изменила курс на изящество, поселившись на туфлях, виниловых сандалиях, остроносых ботильонах и сапогах.

Модные босоножки на танкетке – это именно то, что стоит носить летом 203-го. Комфорт и стиль – это те характеристики, которые редко присущи обуви, а тут сошлись все звезды!

Металлик

Шик, блеск и нулевые гламур пришли к нам еще в прошлом году, а уже в 2023 году они прочно закрепятся на верхушке трендов. Брюки и юбки, платья, ремни, сумочки и обувь цвета металлик, когда-то считавшиеся невкусными, теперь ассоциируются с таинственным космосом и футуристическим стилем.

Особой популярностью будет пользоваться в течение года цветной металлик, хотя серебряные туфельки или сапоги могут стать весьма удачным акцентом.

Металлическое платье можно миксовать с блестящими туфлями на трендовой платформе, акцентной сумочкой и крупными серьгами — чем больше блеска, тем роскошнее образ.

Джинсы буткат

Если вам хочется одеть что-то не очень мешковатое, но взять скинни руки не поднимаются, выбирайте джинсы Bootcut! Это старые добрые джинсы с обжатым верхом и низом, немного расклешенным от колен, которые врываются в тренды 2023-го. Такая пара создаст максимально женственный силуэт и прекрасно впишется в любой образ.

Леопардовый принт

Страницы фэшн-блоггеров в соцсетях уже пестрят фото в мягких шубах, платьях-комбинациях и даже штанах с леопардовым принтом (сразу скажем: нет, это связано не только с недавним флешмобом #freetheleopards) — просто такая она, мода. Все со временем возвращается.

Если вам необычно одеваться в "леопард", еще недавно считавшийся страшным антитрендом, но очень хочется приобрести что-то "хищное", можете начать с сумочки, оправы или ремня, а дальше все пойдет как по маслу.

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