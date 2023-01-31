Леопардовий принт, металік та інші: п’ять трендів 2023 року, які повернулися з минулого (фото)

Речі, які раніше вважалися антитрендами, тепер знову на піку

Мода — річ циклічна. Якийсь тренд з’являється, потім відживає своє і зникає, а з часом знову повертається в наше життя завдяки старанням дизайнерів та інфлюенсерів. Так сталося, наприклад, із леопардовим принтом, який називають супертрендом весни-літа 2023.

Які ще речі цьогоріч позбуваються приставки "анти" і повертаються в тренди, розповідає trserial. У цій добірці ви знайдете 5 стильних ідей, якими можна поповнити свій гардероб, щоб бути в темі.

Полька-дот

Елегантний принт у стилі 80-х, звісно ж, завжди вважався класикою, але не більше. Фешн-блогерам більше до вподоби смужки і клітинки, абстракція та всілякі візерунки, тоді як горошок вони вважають давно набридлим і не вартим уваги. Але так було донині — після показів Sergio Hudson, Proenza Schouler та інших думка інфлюенсерів різко змінилися і полька-дот раптово стала головним принтом 2023 року.

Візерунок polka dot підходить практично всім і робить образи романтичними. Головне — пам’ятати правило підбору речей у горошок: "об’ємному — мале, малому — об’ємне". Тобто дівчатам з пишними формами краще обирати дрібний, а худеньким — навпаки, великий горошок.

Танкетка

Ні-ні, кросівки на танкетці все ще лютий антитренд! У цьому випадку тенденція змінила курс на витонченість, оселившись на туфлях, вінілових сандалях, гостроносих ботильйонах і чоботях.

Модні босоніжки на танкетці — це саме те, що варто носити влітку 203-го. Комфорт і стиль — це ті характеристики, які рідко притаманні взуттю, а тут зійшлись всі зірки!

Металік

Шик, блиск та гламур нульових прийшли до нас ще торік, а вже у 2023 році вони міцно закріпляться на верхівці трендів. Штани й спідниці, сукні, ремені, сумочки та взуття кольору металік, які колись вважалися несмачними, тепер асоціюються з таємничим космосом і футуристичним стилем.

Особливою популярністю буде користуватися протягом року кольоровий металік, хоча і срібні туфельки або чоботи можуть стати вдалим акцентом.

Металеву сукню можна міксувати з блискучими туфлями на трендовій платформі, акцентною сумочкою та великими сережками – чим більше блиску, тим розкішний образ.

Джинси буткат

Якщо вам хочеться одягнути щось не дуже мішкувате, але взяти скінні рука не піднімається, обирайте джинси Bootcut! Це старі добрі джинси з обтислим верхом і низом, який трошки розкльошений від коліна, які вриваються у тренди 2023-го. Така пара створить максимально жіночний силует і прекрасно впишеться у будь-який образ.

Леопардовий принт

Сторінки фешн-блогерів у соцмережах уже рясніють фото у м’яких шубах, сукнях-комбінаціях і навіть штанях із леопардовим принтом (відразу скажемо: ні, це пов’язано не тільки з нещодавнім флешмобом #freetheleopards) — просто така вона, мода. Все з часом повертається.

Якщо вам незвично одягатися у "леопард", який ще недавно вважався страшним антитрендом, але дуже хочеться придбати щось "хиже", можете почати з сумочки, оправи або ременя, а далі все піде як по маслу.

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