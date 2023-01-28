Не бійтеся леопардових лосин: як стильно поєднувати модний хижий принт (фото)

Стильні формули, які зроблять вас чарівною в "хижих" лосинах, а не головною героїнею анекдоту

Леопардових лосин не варто боятися, а навіть навпаки – потрібно обов’язково додавати їх у свої образи. Такі лосини максимально зручні і підійдуть всім типам фігури і будь-якому розміру. Більш того, цей принт — неймовірно добре маскує і дає родзинку образу. А оскільки після флешмобу під хештегом #freetheleopards , леопардовий принт знову вийшов на провідні позиції, потрібно знати, як його правильно носити.

Перед тим, як виходити у світ у лосинах хижого принта, важливо розуміти, як грамотно їх стилізувати, щоб не стати новим джерелом для жартів, зазначає стиліст purpur.stylist у своєму модному блозі в Інстаграм. Експерт поділилася важливими "зауваженнями", які допоможуть створити ідеальний образ із леопардовими лосинами.

Як стильно носити леопардові лосини

Головне правило – закривайте зону паху! Щоб не було "верблюжого копита". Це дуже некрасиво.

Вибирайте цупку тканину! Якщо ви не бажаєте, щоб ваш леопард збирався складками або розтягнувся в колінах. Також лосини не повинні бути прозорими. Якщо крізь них видно контури білизни – не беріть.

Зверніть увагу на лосини, прошиті в зоні паху як стрінги. Такі зазвичай добре тримають форму.

І дуже важливо звертати увагу на резинку! Вона не повинна збиратися в гармошку і бути тонкою, немов із трусів. Також резинка не має перетискати тіло, утворюючи складку.

Не забувайте про посадку! Ваші легінси не повинні злазити з попи під час кожного руху.

Окрім цього, образи з лосинами вимагають певної формули: об’ємний верх + лосини. А далі вже – вмикайте вашу фантазію. Це можуть бути худі, светр, сорочка чи бомпер, головне – об’ємні та довгі речі. Ось кілька базових формул образів із лосинами:

Лосини + светр + дублянка або косуха

Лосини + светр + пальто

Лосини+сорочка+піджак

Лосини+худі

Лосини+сорочка+жилет

Також не варто забувати про аксесуари.

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