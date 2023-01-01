Як носити леопардовий принт, щоб не виглядати вульгарно: три стилістичні прийоми (фото)
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Декілька простих правил допоможуть створити дійсно стильний образ
У 2023 році в моді безліч стильних принтів, серед яких і леопардовий. Анімалістичне забарвлення давно закріпилося в трендах і дозволяє освіжити повсякденні образи. Однак, щоб леопардові речі не виглядали вульгарно, при складанні луку слід врахувати кілька нюансів.
Як носити та з чим поєднувати леопардовий принт, розповідає стилістка andriana.dembitska у Instagram. Варто придивитися як мінімум до трійки стилістичних прийомів, які допоможуть підібрати одяг, взуття та аксесуари до речей у леопардовому забарвленні.
Так, леопардовий принт актуально виглядатиме в таких поєднаннях:
- Можна дозовано додавати "леопард" до образів у нейтральній палітрі кольорів: благородні відтінки бежевого і коричневого вдало доповнять хижий принт.
- Ще один лайфхак, який працює в контексті будь-якого принта – додавати в образ кольору, які вже присутні в принті. У випадку з леопардовим, ідеальним доповненням стануть чорний, молочний та помаранчевий відтінки.
- Ефектним і сміливим буде поєднання з яскравими відтінками, наприклад, з синім або фіолетовим (за компліментарною схемою кольору), з червоним або жовтим (за аналоговою схемою), а також із зеленим або навіть металіком.
Раніше "Телеграф" розповідав, які поєднання кольорів на піку тенденцій взимку 2023 року. А також ми писали, як стильно носити паєтки не лише у святкових образах.