Топ-4 тренда 2023 року: який одяг та взуття додати до гардеробу (фото)
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У трендах багато цікавих стилістичних ідей
У наступному році дизайнери порадували різноманіттям трендів та стильних принтів. Всього одна актуальна річ може легко перетворити ваш образ і зробити з вас королеву стилю. Вже зараз можна починати шукати речі, які будуть на піку популярності у 2023 році.
Детальніше про тренди 2023 року йдеться в блозі про стиль watchingukraine в Instagram. Стилістка рекомендує звернути увагу як мінімум на чотири останні модні тенденції, які стосуються як одягу, так і взуття з аксесуарами.
Так, стилістка виділяє кілька напрямків у моді, які будуть актуальними протягом наступного року.
- Готичний стиль (багатьом добре знайомий завдяки серіалу "Венздей") — чорний колір, портупеї, корсети, шкіра, максі довжина.
- Футуризм у сучасних інтерпретаціях.
- Квадратний мис втрачає актуальність, у моду входить – гострий. Таке взуття можна поєднувати з чимось протилежним і дуже об’ємним.
- Естетика rom-com "нульових", включаючи блиск і блискітки. Надихнутися допоможуть образи Брітні Спірс чи Spice Girls наприкінці 1990-х. Але не забувайте додавати актуальності вашому луку – низька талія, але не скінни, кіттен-хіл, а не каблук 9 см і вище.
Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде у топі трендів у 2023 році.