Топ-4 тренда 2023 року: який одяг та взуття додати до гардеробу (фото)

У трендах багато цікавих стилістичних ідей

У наступному році дизайнери порадували різноманіттям трендів та стильних принтів. Всього одна актуальна річ може легко перетворити ваш образ і зробити з вас королеву стилю. Вже зараз можна починати шукати речі, які будуть на піку популярності у 2023 році.

Детальніше про тренди 2023 року йдеться в блозі про стиль watchingukraine в Instagram. Стилістка рекомендує звернути увагу як мінімум на чотири останні модні тенденції, які стосуються як одягу, так і взуття з аксесуарами.

Так, стилістка виділяє кілька напрямків у моді, які будуть актуальними протягом наступного року.

Готичний стиль (багатьом добре знайомий завдяки серіалу "Венздей") — чорний колір, портупеї, корсети, шкіра, максі довжина.

(багатьом добре знайомий завдяки серіалу "Венздей") — чорний колір, портупеї, корсети, шкіра, максі довжина. Футуризм у сучасних інтерпретаціях.

у сучасних інтерпретаціях. Квадратний мис втрачає актуальність, у моду входить – гострий . Таке взуття можна поєднувати з чимось протилежним і дуже об’ємним.

. Таке взуття можна поєднувати з чимось протилежним і дуже об’ємним. Естетика rom-com "нульових", включаючи блиск і блискітки. Надихнутися допоможуть образи Брітні Спірс чи Spice Girls наприкінці 1990-х. Але не забувайте додавати актуальності вашому луку – низька талія, але не скінни, кіттен-хіл, а не каблук 9 см і вище.

Сміливий трендовий стиль одягу

Готичні елементи набирають популярності

Мода циклічна, ви ж знаєте

Гострий мис знову актуальний

Раніше "Телеграф" розповідав, яке взуття буде у топі трендів у 2023 році.