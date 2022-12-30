Топ-4 тренда 2023 года: какую одежду и обувь добавить в гардероб (фото)

В трендах много интересных стилистических идей

В наступающем году дизайнеры порадовали многообразием трендов и стильных принтов. Всего одна актуальная вещь может с легкостью преобразить ваш образ и сделать из вас королеву стиля. Уже сейчас можно начинать искать вещи, которые будут на пике популярности в 2023 году.

Подробнее о трендах 2023 года говорится в блоге о стиле watchingukraine в Instagram. Стилистка рекомендует обратить внимание как минимум на четыре последние модные тенденции, которые касаются как одежды, так и обуви с аксессуарами.

Так, стилистка выделяет несколько направлений в моде, которые будут актуальны в течение следующего года.

Готический стиль (многим хорошо знаком благодаря сериалу "Венздей") — черный цвет, портупеи, корсеты, кожа, макси длина.

(многим хорошо знаком благодаря сериалу "Венздей") — черный цвет, портупеи, корсеты, кожа, макси длина. Футуризм в современных интерпретациях.

в современных интерпретациях. Квадратный мыс теряет актуальность, в моду выходит — острый . Такую обувь можно сочетать с чем-нибудь противоположным и очень объемным.

. Такую обувь можно сочетать с чем-нибудь противоположным и очень объемным. Эстетика rom-com "нулевых", включая блеск и блестки. Вдохновиться помогут образы Бритни Спирс или Spice Girls в конце 1990-х. Но не забывайте прибавлять актуальности вашему луку – низкая талия, но не скинни, киттен хил, а не каблук 9 см и выше.

Смелый трендовый стиль одежды

Готические элементы набирают популярность

Мода циклична, вы же знаете

Острый мыс снова актуален

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая обувь будет в топе трендов в 2023 году.