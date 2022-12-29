Як стильно носити паєтки не лише у Новорічну ніч-2023: не вульгарні образи (фото)
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Речі з блискучим компонентом можна сміливо носити з футболками, і навіть з кедами
Блискучі паєтки — універсальний матеріал, який можна носити не тільки в новорічну ніч.
Тренд цього і щонайменше наступного року — свято щодня. Стиліст Ірина Катихіна радить сміливо носити речі з паєтками у повсякденних образах. З футболками та джинсами. З кедами та кросівками. З жакетами та кардиганами.
Головне правило — акцент на річ із паєтками. Решта інших предметів у образі — базові.
Також ми писали, що про новорічне вбрання потрібно подбати вже зараз. Раніше було представлено добірку стильних, новорічних образів на різний бюджет та на будь-який смак.
Раніше стиліст розповіла, які тренди прикрас перетворять вас на найстильнішу даму в новорічну ніч.