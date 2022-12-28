Спідниця-кльош для "груші", запáх - для "яблука": яку сукню за типом фігури вдягнути в новорічну ніч (фото)
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Головне — грамотно обрати "свою" сукня, щоб виглядати на мільйон
Вже зовсім скоро Новий рік і більшість обирає саме сукню для святкового образу.
Український дизайнер Андре Тан розповів, яку сукню обрати за типом фігури, щоб виглядати на всі 100% цієї новорічної ночі.
1. Пісочний годинник
Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісочний годинник. Головне при виборі сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.
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2. Груша
Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.
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3. Яблуко
Володарки цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко.
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- Сукні із завищеною талією
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4. Прямокутник
Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати.
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Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.