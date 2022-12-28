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Спідниця-кльош для "груші", запáх - для "яблука": яку сукню за типом фігури вдягнути в новорічну ніч (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Актуальні варіанти суконь залежно від типу вашої фігури
Актуальні варіанти суконь залежно від типу вашої фігури. Фото freepik.com

Головне — грамотно обрати "свою" сукня, щоб виглядати на мільйон

Вже зовсім скоро Новий рік і більшість обирає саме сукню для святкового образу.

Український дизайнер Андре Тан розповів, яку сукню обрати за типом фігури, щоб виглядати на всі 100% цієї новорічної ночі.

1. Пісочний годинник

Якщо об’єм грудей і стегон однаковий, або різниця не більше, ніж 4 см, а талія значно менша, то ваша фігура — пісочний годинник. Головне при виборі сукні під цей тип фігури — зберегти візуальну модель пісочного годинника, тому жодних мішкуватих фасонів та великих приплічників.

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Класичні сукні "футляр"
  • Сукні-сорочки з акцентом на талії
сукня для пісочного годинника

2. Груша

Якщо у вас невеликі груди, широкі стегна та вузька талія, то ваша фігура — груша. Власниці цього типу мають більшу та округлу нижню частину тіла (володарки соковитих форм) у порівнянні до верхньої, що повторює силует груші, а також для цього типу фігури характерні вузькі плечі та досить тонка талія.

Вам підійдуть:

  • Сукні крою А-силует
  • Сукні зі спідницею кльош
  • Сукні-сорочки
  • Класичні сукні "футляр"
сукня для груші

3. Яблуко

Володарки цього типу мають приблизно однаковий обсяг талії, грудей та стегон із плавною лінією. Якщо у вас стрункі ніжки, а талія, живіт і груди набагато більше стегон, то ваша фігура — яблуко. Сміливе декольте та відкриті ноги — must-have для яскравого образу власниць фігури типу яблуко.

Вам підійдуть:

  • Сукні із завищеною талією
  • Сукні прямого крою
  • Сукні з запахом
сукня для яблука

4. Прямокутник

Якщо у вас немає яскраво вираженої талії, а об’єм стегон і грудей приблизно однаковий, то ваша фігура — прямокутник. У такого типу фігури не сильно виражена талія, тому її потрібно створити візуально. Облягаючих моделей по всій довжині слід уникати.

Вам підійдуть:

  • Сукні new-look
  • Сукні "трапеція"
  • Сукні з запахом
сукня для прямокутника

Нагадаємо, що при виборі новорічного вбрання слід звертати увагу не лише на модні тенденції, а й на антитренди, які можуть зруйнувати ваш святковий образ.

Теги:
#Андре Тан #Новий рік #Сукні