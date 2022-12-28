Юбка-клёш для "груши", запáх - для "яблока": какое платье по типу фигуры надеть в новогоднюю ночь (фото)
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Главное — грамотно выбрать "свое" платье, чтобы выглядеть на миллион
Уже совсем скоро Новый год и большинство выбирает именно платье для праздничного образа.
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какое платье выбрать по типу фигуры, чтобы выглядеть на все 100% в эту новогоднюю ночь.
1. Песочные часы
Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы. Главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших предплечников.
Вам подойдут:
- Платья new-look
- Классические платья "футляр"
- Платья-рубашки с акцентом на талии
2. Груша
Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (владычицы сочных форм) по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.
Вам подойдут:
- Платья кроя А-силуэт
- Платья с юбкой клеш
- Платья-рубашки
- Классические платья "футляр"
3. Яблоко
Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц фигуры типа яблок.
Вам подойдут:
- Платья с завышенной талией
- Платья прямого кроя
- Платья с запахом
4. Прямоугольник
Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура прямоугольник. У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающие модели по всей длине следует избегать.
Вам подойдут:
- Платья new-look
- Платья "трапеция"
- Платья с запахом
Напомним, что при выборе новогодней одежды следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.