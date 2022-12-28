Юбка-клёш для "груши", запáх - для "яблока": какое платье по типу фигуры надеть в новогоднюю ночь (фото)

Главное — грамотно выбрать "свое" платье, чтобы выглядеть на миллион

Уже совсем скоро Новый год и большинство выбирает именно платье для праздничного образа.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какое платье выбрать по типу фигуры, чтобы выглядеть на все 100% в эту новогоднюю ночь.

1. Песочные часы

Если объем груди и бедер одинаков, или разница не более 4 см, а талия значительно меньше, то ваша фигура — песочные часы. Главное при выборе платья под этот тип фигуры — сохранить визуальную модель песочных часов, поэтому никаких мешковатых фасонов и больших предплечников.

Вам подойдут:

Платья new-look

Классические платья "футляр"

Платья-рубашки с акцентом на талии

2. Груша

Если у вас небольшая грудь, широкие бедра и узкая талия, то ваша фигура – груша. Обладательницы этого типа имеют большую и округлую нижнюю часть тела (владычицы сочных форм) по сравнению с верхней, повторяющей силуэт груши, а также для этого типа фигуры характерны узкие плечи и тонкая талия.

Вам подойдут:

Платья кроя А-силуэт

Платья с юбкой клеш

Платья-рубашки

Классические платья "футляр"

3. Яблоко

Обладательницы этого типа имеют примерно одинаковый объем талии, груди и бедер с плавной линией. Если у вас стройные ножки, а талия, живот и грудь гораздо больше бедер, то ваша фигура – яблоко. Смелое декольте и открытые ноги – must-have для яркого образа обладательниц фигуры типа яблок.

Вам подойдут:

Платья с завышенной талией

Платья прямого кроя

Платья с запахом

4. Прямоугольник

Если у вас нет ярко выраженной талии, а объем бедер и груди примерно одинаков, то ваша фигура прямоугольник. У такого типа фигуры не сильно выражена талия, поэтому ее нужно создать визуально. Облегающие модели по всей длине следует избегать.

Вам подойдут:

Платья new-look

Платья "трапеция"

Платья с запахом

Напомним, что при выборе новогодней одежды следует обращать внимание не только на модные тенденции, но и на антитренды, которые могут разрушить ваш праздничный образ.