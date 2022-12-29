Как стильно носить пайетки не только в Новогоднюю ночь-2023: не вульгарные образы (фото)

Вещи с блестящим компонентом можно смело носить с футболками, и даже с кедами

Блестящие пайетки — самый универсальный материал, который можно носить не только в новогоднюю ночь.

Тренд этого и, как минимум, следующего года — праздник каждый день. Стилист Ирина Катыхина советует смело носить вещи с пайетками в повседневных образах. С футболками и джинсами. С кедами и кроссовками. С жакетами и кардиганами.

Главное правило — акцент на вещь с пайетками. Все остальные предметы в образе — базовые.

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