Как носить леопардовый принт, чтобы не выглядеть вульгарно: три стилистических приема (фото)

Несколько простых правил помогут создать действительно стильный образ

В 2023 году в моде уйма стильных принтов, в числе которых и леопардовый. Анималистическая расцветка давно закрепилась в трендах и позволяет освежить повседневные образы. Однако чтобы леопардовые вещи не выглядели вульгарно, при составлении лука следует учесть несколько нюансов.

Как носить и с чем сочетать леопардовый принт, рассказывает стилистка andriana.dembitska в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к тройке стилистических приемов, которые помогут подобрать одежду, обувь и аксессуары к вещам в леопардовой расцветке.

Так, леопардовый принт актуально будет выглядеть в таких сочетаниях:

Можно дозированно добавлять "леопард" к образам в нейтральной цветовой палитре: благородные оттенки бежевого и коричневого удачно дополнят хищный принт.

Еще один лайфхак, работающий в контексте любого принта – добавлять в образ цвета, уже присутствующие в принте. В случае с леопардовым, идеальным дополнением станут черный, молочный и оттенки оранжевого.

Эффектным и смелым будет сочетание с яркими оттенками, например, с синим или фиолетовым (по комплиментарной цветовой схеме), с красным или желтым (по аналоговой схеме), а также с зеленым или даже металликом.

Леопардовое пальто - не базовое, но очень эффектное

Бежевые оттенки и "леопард" комбинируются превосходно

С яркими цветами хищный принт тоже отлично смотрится

Черный и "леопард" - почти что классика

Белый и синий неплохо вписываются в образы с животной расцветкой

Смелые, но очень стильные решения

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