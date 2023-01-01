Как носить леопардовый принт, чтобы не выглядеть вульгарно: три стилистических приема (фото)
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Несколько простых правил помогут создать действительно стильный образ
В 2023 году в моде уйма стильных принтов, в числе которых и леопардовый. Анималистическая расцветка давно закрепилась в трендах и позволяет освежить повседневные образы. Однако чтобы леопардовые вещи не выглядели вульгарно, при составлении лука следует учесть несколько нюансов.
Как носить и с чем сочетать леопардовый принт, рассказывает стилистка andriana.dembitska в Instagram. Стоит присмотреться как минимум к тройке стилистических приемов, которые помогут подобрать одежду, обувь и аксессуары к вещам в леопардовой расцветке.
Так, леопардовый принт актуально будет выглядеть в таких сочетаниях:
- Можно дозированно добавлять "леопард" к образам в нейтральной цветовой палитре: благородные оттенки бежевого и коричневого удачно дополнят хищный принт.
- Еще один лайфхак, работающий в контексте любого принта – добавлять в образ цвета, уже присутствующие в принте. В случае с леопардовым, идеальным дополнением станут черный, молочный и оттенки оранжевого.
- Эффектным и смелым будет сочетание с яркими оттенками, например, с синим или фиолетовым (по комплиментарной цветовой схеме), с красным или желтым (по аналоговой схеме), а также с зеленым или даже металликом.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветовые сочетания на пике тенденций зимой 2023 года. А также мы писали, как стильно носить пайетки не только в праздничных образах.