Не бойтесь леопардовых лосин: как стильно сочетать модный хищный принт (фото)

Стильные формулы, которые сделают вас неотразимой в "хищных" лосинах, а не главной героиней анекдота

Леопардовых лосин не стоит бояться, а даже наоборот — нужно обязательно добавлять их в свои образы. Такие лосины максимально удобные и подойдут абсолютно всем типам фигуры и любому размеру. Более того, этот принт – невероятно хорошо маскирует и дает изюминку образу. А поскольку после флешмоба под хештегом #freetheleopards, леопардовый принт снова вышел на лидирующие позиции, нужно знать как его правильно носить.

Перед тем, как выходить в свет в лосинах хищного принта, важно понимать, как грамотно их стилизовать, чтобы не стать новым источником для шуток, отмечает стилист purpur.stylist в своем модном блоге в Инстаграм. Эксперт поделилась важными "замечаниями", которые помогут создать идеальный образ с леопардовыми лосинами.

Как стильно носить леопардовые лосины

Главное правило – закрывайте зону паха! Чтобы не было "верблюжьего копыта". Это выглядит очень некрасиво.

Выбирайте плотную ткань! Если вы не хотите, чтобы ваш леопард собирался складками или растянулся в коленях. Также лосины не должны быть прозрачными. Если сквозь них видны очертания белья – не берите.

Обратите внимание на лосины, прошитые в зоне паха как стрингами. Такие обычно хорошо держат форму.

И очень важно – обращать внимание на резинку! Она не должна собираться в гармошку и быть тонкой, словно из трусов. Также резинка не должна пережимать тело, образуя складку.

Не забывайте о посадке! Ваши леггинсы не должны слезать с попы при каждом движении.

Помимо этого, образы с лосинами требуют определенной формулы: объемный верх + лосины. А дальше уже – включайте вашу фантазию. Это могут быть худи, свитер, рубашка или бомпер, главное – объемные и длинные вещи. Вот несколько базовых формул образов с лосинами:

Лосины+свитер+дублянка или косуха

Лосины+свитер+пальто

Лосины+сорочка+пиджак

Лосины+худые

Лосины+сорочка+жилет

Также не стоит забывать об аксессуарах.

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