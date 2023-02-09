Стиліст назвала головні ознаки застарілої речі: це відразу помітно

Деякі речі просто створені, щоб бути вічним антитрендом

Модні віяння постійно змінюються. Одна й та сама річ, яка ще вчора вважалася лютим антитрендом, вже завтра може опинитися на піку моди. Однак така доля спіткає далеко не всі речі, що пиляться у вашій шафі. Дещо таки лишається несмаком.

Які саме речі вважаються застарілими, розповідає у своєму інстаграм-блозі стилістка та іміджмейкер Ельвіра Ліорзу. Вона навіть склала невеликий список головних ознак таких предметів гардероба.

1) Обтислий крій виробу

Вибираючи собі одяг, звертайте увагу, щоб одяг був вільного крою. Особливо, якщо це виріб з тонкої тканини. Запам’ятайте: чим тонша тканина, тим вільніший має бути крій.

2) Забагато декору

Краще віддавати перевагу виробам без декору та зайвих деталей. Зараз тенденція на простий на мінімалістичній дизайн. Речі, в яких багато різноманітного декору вже неактуальні і виглядають несмачно.

3) Неповноцінний дизайн

Дуже часто в магазинах можна знайти одяг дивного дизайну. Дуже короткі рукави на футболках, вкорочений рукав на сорочках або жакетах. Сукні та спідниці неповноцінної довжини (довжина повинна бути міні, міді або максі), якщо це щось посередині, виглядають дивно та несучасно.

4) Тканина, яка не тримає форми

Особливо коли річ стосується жакетів, пальт, костюмів — обов’язково вибирайте такі вироби зі щільних тканин, які тримають свою форму.

Отже, щоб не виглядати недолуго, таких речей купувати не варто. А якщо кілька предметів гардероба із цього списку таки завалялися у вашій шафі, просто не поспішайте їх діставати.

Раніше ми розповідали про найстильніші аксесуари 2023 року. Деякі модні рішення можуть здатися досить дивними, але вибрати точно є з чого.