Победительница "Холостяка-12" Лозовицкая пожаловалась на атаку ботов и сравнила себя с Зеленским (фото)

Девушка обвинила во всем россиян

Победительница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая пожаловалась на атаку ботов в социальной сети Инстаграм, которую девушка активно ведет и раскручивает благодаря рекламе и откровенным кадрам из фотосессий.

Киевлянка выложила пост, в котором показала скрины с аккаунтами без фото и странными никами. Катя заявила, что так хотят уничтожить ее страницу россияне за то, что она помогает собирать донаты на ВСУ.

"Ру*ня стремится уничтожить аккаунты лидеров мнений Украины… Спасибо подписчикам, которые поделились, что скорее всего это связано с благотворительными сборами и помощью ВСУ. Потому что так бы ходила, накручивала себя", — написала девушка.

Также Лозовицкая рассказала, что такая же ситуация складывается с аккаунтом президента Украины Владимиром Зеленским. "Мы с командой начали детально проверять подписки многих известных украинских блогеров, которые регулярно проводят сборы на армию. И что вы думаете? У всех тоже боты в подписках. Конечно, миллионники могут этого даже не замечать. Вы просто посмотрите последние подписки президента и все поймете! Но если наши проклятые соседи полагают, что этим меня запугать, то ничего не получится", — отмечает Катя.

Недавно Екатерина Лозовицкая рассказала, как она пережила разрыв романтических отношений с героем проекта, американским бизнесменом из Львова Алексом Топольским. Также девушка опровергла информацию о том, что они с Алексом жили вместе.