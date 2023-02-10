Таропрогноз на 11 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Эмоции в субботу лучше держать под контролем

В субботу, 11 февраля, у некоторых будет хорошо идти работа, в то время как другие наоборот могут в чем-то обмануться или учинить конфликт.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на одиннадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка пентаклей, перевернутая Двойка кубков, Тройка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в субботу Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Тройка пентаклей

Эта карта называется еще Владыкой материальных трудов, — на выходных у Вас будет хорошо идти работа и профессиональный рост, может прийти признание или случиться повышение. Может выпасть возможность отойти от рутинных пережитков прошлого и выйти на новый уровень.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в любви в феврале 2023 года по картам Таро.