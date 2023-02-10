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Таропрогноз на 11 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на одинадцятий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Емоції у суботу краще тримати під контролем

У суботу, 11 лютого, у деяких буде добре йти робота, тоді як інші, навпаки, можуть опинитися обдуреними або здійняти конфлікт.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на одинадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернута Двійка кубків, Трійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у суботу Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальної праці — у вихідні у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в лютому 2023 року за картами Таро.

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