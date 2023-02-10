Таропрогноз на 11 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Емоції у суботу краще тримати під контролем
У суботу, 11 лютого, у деяких буде добре йти робота, тоді як інші, навпаки, можуть опинитися обдуреними або здійняти конфлікт.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на одинадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Десятка пентаклів
У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у суботу Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.
Перевернута Двійка кубків
У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.
Трійка пентаклів
Ця карта називається ще Владикою матеріальної праці — у вихідні у Вас буде добре йти робота і професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може з'явитися можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в лютому 2023 року за картами Таро.