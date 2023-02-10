Что нельзя делать 10 февраля: главные запреты на Ефремов день

Народный праздник 10 февраля еще известный как День домового

За церковным календарем на февраль, в эту пятницу, 10 февраля, православная церковь чтит память преподобного и богослова Ефрема Сирина. В народе праздник называют "Сверчковый заступник", "Ефрем Ветродуй". Также в этот день отмечается День домового.

Ефрем Сирина — известный учитель христианской церкви, поэт и богослов, который жил в IV веке. Святой является покровителем сверчков, поэтому в этот день необходимо бережно относиться к насекомым — не убивать их, особенно тех, что живут в доме.

10 февраля являются "именинами" домового. Считалось, что в этот день он любит пошутить, пряча какие-нибудь вещи жильцов дома. Чтобі задобрить домового, наши предки ставили миску с молоком и горшочек с кашей в печи на загнетке. Также ладит домовой с домашней кошкой.

Ефремов день 10 февраля: что нельзя делать в этот день

Скандалить и ругаться, употреблять плохие слова.

Убивать насекомых в доме.

Обижать кошек.

Проходить мимо зеркала, не взглянув в него.

Напомним, что в феврале в Украине празднуют Масленицу. Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмечали праздник в народе раньше и что принято делать сейчас.