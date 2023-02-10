Що не можна робити 10 лютого: головні заборони на Єфремів день

Народне свято 10 лютого ще відоме як День домовика

За церковним календарем на лютий, цієї п’ятниці, 10 лютого, православна церква вшановує пам’ять преподобного і богослова Єфрема Сирина. У народі свято називають "Цвіркуновий заступник", "Єфрем Вітродуй". Також у цей день відзначається День домовика.

Єфрем Сирина — відомий учитель християнської церкви, поет і богослов, який жив у IV столітті. Святий є покровителем цвіркунів, тому цього дня необхідно дбайливо ставитись до комах — не вбивати їх, особливо тих, що мешкають в оселі.

10 лютого є "іменинами" домовика. Вважалося, що цього дня він любить пожартувати, ховаючи якісь речі мешканців будинку. Щоб задобрити домовика, наші предки ставили миску з молоком і горщик з кашею в печі на загнетці. Також ладить домовик із домашньою кішкою.

Єфремів день 10 лютого: що не можна робити цього дня

Скандалити та лаятися, вживати погані слова.

Вбивати комах у будинку.

Ображати кішок.

Проходити повз дзеркало, не глянувши в нього.

Нагадаємо, що в лютому в Україні святкують Масляну. Раніше "Телеграф" розповідав, як відзначали свято у народі раніше і що заведено робити зараз.