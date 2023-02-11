Именины Никиты в 2023 году: все дни, когда Ник празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть знакомый Никита
Имя Никита не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло, и когда все именины Никиты в году.
Значение имени Никита
Имя происходит от греческого "никитас", что значит победитель. Интересно, что в украинском и белорусском языках имя "Никита" трансформировалось в "Микита". Также встречаются такие формы имени как Нико, Ники, Ник, Никетас. В западных странах из-за окончания на -а и одноименного фильма Люка Бессона имя Никита часто воспринимается как женское.
Считается, что носители имени Никита целеустремленные, упрямые, самостоятельные и не любят подчиняться. При этом они обычно любят детей и ценят семью в целом. Друзей у Никиты немного, но они проверенные и надежные.
Украинцам могут быть знакомы такие Никиты как монах Киево-Печерской Лавры, епископ Новгородский Никита Затворник, святой великомученик Никита Готфский, кинорежиссер Никита Михалков, одиозный российский актер Никита Джигурда, запорожский козак Никита Корж, главарь гайдамаков Никита Швачка, вымышленный богатырь-змееборец Никита Кожемяка.
Когда День ангела Никиты?
Носители имени Никита празднуют именины более двадцати раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим главные Дни ангела Никиты:
- 13 февраля, 13 мая, 27 мая, — епископ Новгородский, затворник Никита Печерский;
- 5 июня, 6 июня, 6 июля, — преподобный Никита Столпник, Переяславский;
- 28 сентября, — великомученик Никита Бесогон и Никита Готфский.
Теперь перечислим все Дни ангела Никиты, включая менее важные:
- в январе: 3;
- в феврале: 13;
- в марте: 4;
- в апреле: 2, 16, 17;
- в мае: 13, 17, 27;
- в июне: 2, 5, 6, 10, 30;
- в июле: 4, 6, 7;
- в сентябре: 22, 28;
- в октябре: 26;
- в ноябре: 19, 28;
- в декабре: 30.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле нельзя по приметам дарить людям носки и трусы, — особенно мужчинам.