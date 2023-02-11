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Именины Никиты в 2023 году: все дни, когда Ник празднует День ангела

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Рассказываем про значение имени Никита и когда у него День ангела
Рассказываем про значение имени Никита и когда у него День ангела. Фото telegraf.com.ua

Наверное, у каждого есть знакомый Никита

Имя Никита не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда произошло, и когда все именины Никиты в году.

Значение имени Никита

Имя происходит от греческого "никитас", что значит победитель. Интересно, что в украинском и белорусском языках имя "Никита" трансформировалось в "Микита". Также встречаются такие формы имени как Нико, Ники, Ник, Никетас. В западных странах из-за окончания на -а и одноименного фильма Люка Бессона имя Никита часто воспринимается как женское.

Считается, что носители имени Никита целеустремленные, упрямые, самостоятельные и не любят подчиняться. При этом они обычно любят детей и ценят семью в целом. Друзей у Никиты немного, но они проверенные и надежные.

Украинцам могут быть знакомы такие Никиты как монах Киево-Печерской Лавры, епископ Новгородский Никита Затворник, святой великомученик Никита Готфский, кинорежиссер Никита Михалков, одиозный российский актер Никита Джигурда, запорожский козак Никита Корж, главарь гайдамаков Никита Швачка, вымышленный богатырь-змееборец Никита Кожемяка.

Когда День ангела Никиты?

Носители имени Никита празднуют именины более двадцати раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные Дни ангела Никиты:

  • 13 февраля, 13 мая, 27 мая, — епископ Новгородский, затворник Никита Печерский;
  • 5 июня, 6 июня, 6 июля, — преподобный Никита Столпник, Переяславский;
  • 28 сентября, — великомученик Никита Бесогон и Никита Готфский.

Теперь перечислим все Дни ангела Никиты, включая менее важные:

  • в январе: 3;
  • в феврале: 13;
  • в марте: 4;
  • в апреле: 2, 16, 17;
  • в мае: 13, 17, 27;
  • в июне: 2, 5, 6, 10, 30;
  • в июле: 4, 6, 7;
  • в сентябре: 22, 28;
  • в октябре: 26;
  • в ноябре: 19, 28;
  • в декабре: 30.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему на самом деле нельзя по приметам дарить людям носки и трусы, — особенно мужчинам.

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#Микита #День ангела #Именины #Значение имени