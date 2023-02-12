Именины Федора в 2023 году: все дни, когда Федя празднует День ангела

У многих есть знакомый Федор

Имя Федор на сегодняшний день является довольно редким в Украине, но все равно распространенным. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда появилось и когда все именины Федора в году.

Значение имени Федор

Изначально имя появилось в Древней Греции и звучало как "Теодорос", что прямо переводится как "дарованный Богом". Интересно, что есть еще одно имя, составленное из тех же самых греческих слов, но соединенных в обратном порядке, — Дорофей. У славян есть идентичное по смыслу калькированное имя "Богдан" (Богом данный), в то время как в болгарском и сербском языках имя Федор перевели как "Божидар", а в арабском оно звучит как "Тухфатулла".

Имя Феодор было еще в античные времена (к примеру, так звали учителя Платона, математика Феодора Киренского, жившего в V столетии до нашей эры). Но настоящую популярность имя обрело среди первых христиан благодаря упоминанию Бога в значении.

Имя Федор было царским в Московском государстве и одним из самых популярных в Российской империи, но с XX века его популярность пошла на спад. В Украине сейчас оно довольно редко встречается.

В других странах еще такие формы имени Федор как Теодор, Тео, Тэд, Тедди, Ходар, Тодор. Также встречаются разговорные формы Федя, Федько, Федорко, Федюша.

Среди известных украинцам носителей этого имени можно вспомнить такие личности как военный деятель времен УНР Федор Уваров, художник Федор Кричевский, авиаконструктор Федор Терещенко, антрополог Федор Волк, поэт Федор Тютчев, писатель Федор Достоевский.

Когда День ангела Федора?

Имя Федор было популярным среди церковников, потому носители этого имени празднуют именины около сотни раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные именины Федора:

21 февраля, 21 июня, — великомученик Феодор Стратилат, Гераклийский;

2 марта, — "молодой воин" Феодор Тирон, Федор Печерский Молчаливый;

4 марта, 4 мая, 5 июня, 3 октября, — преподобный Феодор Санаксарский;

5 июня, 5 августа, 15 октября, — праведный воин Феодор Ушаков;

18 июня, — преподобный князь Феодор Ярославич Новгородский;

23 июня, — старец Феодор Кузьмич Томский, Сибирский.

Также перечислим все Дни ангела Федора, включая менее важные:

в январе: 4, 9, 24;

в феврале: 1, 5, 8, 10, 12, 17, 21, 27;

в марте: 2, 4, 5, 7, 10, 18, 19;

в апреле: 17, 23, 28, 30;

в мае: 3, 4, 5, 25, 29, 31;

в июне: 3, 4, 6, 7, 18, 21, 28;

в июле: 4, 5, 6, 8, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29;

в августе: 2, 3, 5, 8, 14, 15, 21, 24, 25, 27;

в сентябре: 2, 4, 10, 12, 15, 17, 18, 25;

в октябре: 2, 3, 10, 11, 15, 31;

в ноябре: 3, 4, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 25, 27, 29;

в декабре: 2, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 31.

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