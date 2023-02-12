Именины Виктора в 2023 году: все дни, когда Витя празднует День ангела

Наверное, у каждого есть знакомый Витя

Имя Виктор не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло, и когда все Дни ангела Виктора в году.

Значение имени Виктор

Имя происходит из латинского языка и переводится как "победитель". В Древнем Риме оно использовалось в качестве эпитета к богам Юпитеру и Марсу, после чего обрело широкое распространение вместе с христианством. В арабском языке есть еще два имени, которые дословно переводятся тоже как "победитель", — Галиб и Музаффар.

Встречаются такие разговорные формы имени Виктор как Витя, Витаха, Виталя, Витюня, Витек, Вик, Витас.

Среди известных украинцам носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как экс-президент Виктор Ющенко, писатель Виктор Гюго, олигарх Виктор Пинчук, беглый политик Виктор Медведчук, культовый рок-исполнитель Виктор Цой, певец Виктор Павлик.

Интересно, что в Запорожье также есть футбольный клуб под названием "Виктор".

Когда День ангела Виктора?

Носители имени Виктор празднуют именины около тридцати раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим главные из них:

21 января, — священномученик Виктор Усов;

13 февраля, — мученик Виктор Коринфский;

2 апреля, — мученик Виктор (Фотин) Римский;

29 сентября, — мученик Виктор Халкидонский;

24 ноября, — мученик святой Виктор Дамасский.

Теперь перечислим все именины Виктора, включая менее важные, по месяцам:

в январе: 21, 30;

в феврале: 13;

в марте: 3, 7, 23, 30;

в апреле: 2, 28;

в мае: 1, 2;

в июне: 1, 20;

в июле: 1, 19;

в сентябре: 2, 8, 15, 24, 29;

в октябре: 10, 21;

в ноябре: 11, 19, 22, 24, 27, 29;

в декабре: 8, 31.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго не рекомендуется дарить любимым мужчинам телефоны.