Именины Виктора в 2023 году: все дни, когда Витя празднует День ангела
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Наверное, у каждого есть знакомый Витя
Имя Виктор не только древнее и красивое, но еще и весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно произошло, и когда все Дни ангела Виктора в году.
Значение имени Виктор
Имя происходит из латинского языка и переводится как "победитель". В Древнем Риме оно использовалось в качестве эпитета к богам Юпитеру и Марсу, после чего обрело широкое распространение вместе с христианством. В арабском языке есть еще два имени, которые дословно переводятся тоже как "победитель", — Галиб и Музаффар.
Встречаются такие разговорные формы имени Виктор как Витя, Витаха, Виталя, Витюня, Витек, Вик, Витас.
Среди известных украинцам носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как экс-президент Виктор Ющенко, писатель Виктор Гюго, олигарх Виктор Пинчук, беглый политик Виктор Медведчук, культовый рок-исполнитель Виктор Цой, певец Виктор Павлик.
Интересно, что в Запорожье также есть футбольный клуб под названием "Виктор".
Когда День ангела Виктора?
Носители имени Виктор празднуют именины около тридцати раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим главные из них:
- 21 января, — священномученик Виктор Усов;
- 13 февраля, — мученик Виктор Коринфский;
- 2 апреля, — мученик Виктор (Фотин) Римский;
- 29 сентября, — мученик Виктор Халкидонский;
- 24 ноября, — мученик святой Виктор Дамасский.
Теперь перечислим все именины Виктора, включая менее важные, по месяцам:
- в январе: 21, 30;
- в феврале: 13;
- в марте: 3, 7, 23, 30;
- в апреле: 2, 28;
- в мае: 1, 2;
- в июне: 1, 20;
- в июле: 1, 19;
- в сентябре: 2, 8, 15, 24, 29;
- в октябре: 10, 21;
- в ноябре: 11, 19, 22, 24, 27, 29;
- в декабре: 8, 31.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему по приметам строго не рекомендуется дарить любимым мужчинам телефоны.