Народный праздник Никита Пожарник 13 февраля: что нельзя делать в этот день

В этот праздник с огнем не играют

По церковному календарю в понедельник, 13 февраля, православная церковь почитает память святителя Никиты Печерского. В народе праздник получил названия "Никита Пожарник", "Никитин день".

Святого называют "хранителем молний", он является защитником от огня, молний и слишком жаркого солнца. Верующие молятся ему, чтобы защититься от пожаров и стихийных бедствий, засухи. Также Никита Печерский считается заступником скорбящих. К святителю обращаются с просьбами избавиться от печали, бед, невидимых врагов, преследователей.

Этот праздник связан с огнем. В этот день на любые действия с этой стихией накладывался запрет, но есть и исключение: хозяйкам можно было пользоваться печью, чтобы приготовить еду.

Никита Пожарник 2023: что нельзя делать 13 февраля

Разводить костер, сжигать вещи и даже ставить свечи. Можете навлечь на дом беду.

Спорить и выяснять отношения с окружающими.

Выходить на улицу без лишней нужды и оставлять дом пустым. По поверьям, жилище без хозяина 13 февраля наполнится нечистой силой.

Давать деньги в долг и одалживать их самому.

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