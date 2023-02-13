Народне свято Микита Пожежник 13 лютого: що не можна робити цього дня

У це свято з вогнем не грають

За церковним календарем у понеділок, 13 лютого, православна церква вшановує пам’ять святителя Микити Печерського. У народі свято отримало назви "Микита Пожежник", "Микитин день".

Святого називають "охоронцем блискавок", він є захисником від вогню, блискавок і надто спекотного сонця. Віряни моляться йому, щоб захиститися від пожеж та стихійних лих, посухи. Також Микита Печерський вважається заступником скорботних. До святителя звертаються з проханнями позбутися смутку, бід, невидимих ворогів, переслідувачів.

Це свято пов’язане з вогнем. Цього дня на будь-які дії з цією стихією накладалася заборона, але є виняток: господиням можна було користуватися піччю, щоб приготувати їжу.

Микита Пожежник 2023: що не можна робити 13 лютого

Розводити багаття, спалювати речі та навіть ставити свічки. Можете накликати на дім біду.

Сперечатися і з’ясовувати стосунки з оточуючими.

Виходити на вулицю без зайвої потреби та залишати будинок порожнім. За повір’ями, житло без господаря 13 лютого наповниться нечистою силою.

Давати гроші у борг і позичати їх самому.

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