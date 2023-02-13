В милой шапке и со щечками: Тина Кароль показала архивное фото

38-летняя звезда на снимке держится за руку с мужчиной

Известная украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками своим фото, сделанным несколько лет тому назад.

В сторис Инстаграма артистка выложила архивный снимок, на котором присутствует еще юная певица. В момент съемки Кароль держится за руку с мужчиной, очень похожим на ее старшего брата — Станислава Либермана (девичья фамилия самой артистки).

На фото Кароль позирует в розовом пальто, шарфе и милой шапочке такого же оттенка. Также виднеются у исполнительницы и небольшие милые щечки. Фото Тина никак не подписала, только внизу проставила маленький желтый смайлик.

Напомним, что звезда украинского шоу-бизнеса сменила немало образов за 20 лет пребывания на сцене. В день рождения Тины Кароль 25 января "Телеграф" рассказывал, как изменилась певица за свои 38 лет.