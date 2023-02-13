У милій шапці і зі щічками: Тіна Кароль показала архівне фото

38-річна зірка на знімку тримається за руку з чоловіком

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками своїм фото, зробленим декілька років тому.

У сторіс Інстаграму артистка виклала архівний знімок, на якому присутня ще юна співачка. У момент зйомки Кароль тримається за руку з чоловіком, дуже схожим на її старшого брата — Станіслава Лібермана (дівоче прізвище самої артистки).

На фото Кароль позує в рожевому пальті, шарфі та милій шапочці такого ж відтінку. Також видніються у виконавиці і невеликі милі щічки. Фото Тіна не підписала, тільки внизу проставила маленький жовтий смайлик.

Нагадаємо, що зірка українського шоубізнесу змінила чимало образів за 20 років перебування на сцені. У день народження Тіни Кароль 25 січня "Телеграф" розповідав, як змінилася співачка за свої 38 років.