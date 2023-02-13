Рус

У милій шапці і зі щічками: Тіна Кароль показала архівне фото

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українська співачка Тіна Кароль Новина оновлена 13 лютого 2023, 12:52
Українська співачка Тіна Кароль. Фото instagram.com/tina_karol

38-річна зірка на знімку тримається за руку з чоловіком

Відома українська співачка Тіна Кароль поділилася із шанувальниками своїм фото, зробленим декілька років тому.

У сторіс Інстаграму артистка виклала архівний знімок, на якому присутня ще юна співачка. У момент зйомки Кароль тримається за руку з чоловіком, дуже схожим на її старшого брата — Станіслава Лібермана (дівоче прізвище самої артистки).

На фото Кароль позує в рожевому пальті, шарфі та милій шапочці такого ж відтінку. Також видніються у виконавиці і невеликі милі щічки. Фото Тіна не підписала, тільки внизу проставила маленький жовтий смайлик.

тіна кароль та сланіслав ліберман

Нагадаємо, що зірка українського шоубізнесу змінила чимало образів за 20 років перебування на сцені. У день народження Тіни Кароль 25 січня "Телеграф" розповідав, як змінилася співачка за свої 38 років.

Теги:
#Тіна Кароль