"Уж молоденькая": на День Святого Валентина Эктор Хименес-Браво показал свою молодую любимую (видео)

Известный шеф-повар решил публично поздравить ее с Днем влюбленных и еще раз поблагодарить за все

Сегодня известный украинский шеф-повар, главный судья проекта "МастерШеф", четвертый сезон которого стартовал на днях, — Эктор Хименес-Браво — решил поздравить с Днем влюбленных свою вторую половинку. Кто его девушка – тайна, ее имени до сих пор никто не знает.

На своей странице в инстаграм Эктор сегодня разместил романтическое видео с их общими фото, подписав их: "Спасибо, что ты со мной. Скучаю, несмотря на километры. Мне с тобой повезло!!! Ценю, моя дорога". Кстати, на фоне этой романтики играет одна из известнейших песен Олега Винника "Волчица".

Интересной оказалась реакция поклонников на этот пост. Фанаты колумбийского шеф-повара тут же разделились на два лагеря.

Вот это молоденькая

Почему молодая? И что? Он не имеет права? Ему только по возрасту выбирать? И вы скажите старушка. Человек счастлив и это главное :))))

Наконец-то мы увидели ее

Это что, Злата Огневич? — пишут в комментариях поклонники звезды.

Известно, что девушка украинка и сейчас она находится в Польше вместе со своей мамой. А вот имя и возраст избранницы знаменитого повара остаются в секрете.

Ранее мы рассказывали, что ко Дню влюбленных известный украинский актер Тарас Цымбалюк решил похвастаться своей новой девушкой. Более того, краш заговорил о любви и насколько она для него важна.