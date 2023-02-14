"Оце то молоденька": на День Святого Валентина Ектор Хіменес-Браво показав свою молоду кохану (відео)

Відомий шеф-кухар вирішив публічно привітати її з Днем закоханих і ще раз подякувати за все

Сьогодні відомий український шеф-кухар, головний суддя проєкту "МастерШеф", четвертий сезон якого стартував днями, — Ектор Хіменес-Браво — вирішив публічно привітати з Днем закоханих свою другу половинку. Хто його дівчина — таємниця, її імені досі ніхто не знає.

На своїй сторінці в інстаграм Ектор сьогодні розмістив романтичне відео з їхніми спільними фото, підписавши світлини: "Дякую, що ти зі мною. Сумую, попри кілометри. Мені з тобою пощастило!!! Ціную, моя дорога". До речі, на фоні цієї романтики грає з найвідоміших пісень Олега Винника "Вовчиця".

Цікавою виявилася реакція шанувальників на цей пост. Фанати колумбійського шеф-кухаря розділилися на два табори: одні — вітають його і закидають компліментами щодо вигляду його самого та його коханої, інші ж причепилися до її віку, мовляв, скільки ж років його дівчині, бо на вигляд — геть молода.

Оце то молоденька

Чому молода? І що? Він не має права? Йому тільки за віком вибирати? І ви скажіть старенька. Людина щаслива і це головне :))))

Нарешті ми побачили її

Це що, Злата Огнєвіч? — пишуть у коментарях шанувальники зірки.

Відомо, що дівчина — українка і зараз вона перебуває у Польщі разом зі своєю мамою. А от ім’я і вік обраниці знаменитого кухаря залишається у секреті.

Раніше ми розповідали, що до Дня закоханих відомий український актор Тарас Цимбалюк вирішив похизуватися своєю новою дівчиною. Більш того, краш заговорив про кохання та наскільки воно для нього важливе.