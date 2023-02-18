Иракли Макацария станет отцом: фанаты заметили "беременный" животик у жены экс-"холостяка" (фото)

Поклонники поздравляют экс-холостяка с будущим пополнением

Главный герой шестого сезона популярного украинского шоу "Холостяк", 36-летний грузинский бизнесмен и продюсер Иракли Макацария с женой Лизой Чичуа впервые станут родителями. Об этом пишут поклонники пары в сети.

Жена звезды, которая на 17 лет моложе своего возлюбленного, "засветила" округлившийся животик на фото в Инстаграме. В день святого Валентина, 14 февраля, Иракли мило поздравил свою вторую половинку с романтическим праздником и опубликовал совместный с супругой снимок.

Многие подписчики Макацария усмотрели у Лизы "беременный" животик и начали поздравлять супругов с будущим пополнением. Официальной информации о беременности ни Лиза, ни Иракли не сообщали.

"С праздником вашу семью! И с пополнением", "Беременная", "Красивый животик", "Скоро вы будете самыми счастливыми", — пишут в комментариях под фото.

Напомним, что Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились 23 июля в прошлом году. Пару не смущает разница в возрасте в 17 лет.