"Холостяк" Топольский впервые рассказал о девушке, с которой был на свидании на Бали

Мужчина начал новые отношения после разрыва с победительницей проекта "Холостяк"

Главный герой 12 сезона популярного в Украине реалити-шоу "Холостяк", американский бизнесмен украинского происхождения Алекс Топольский раскрыл некоторые детали по поводу своих новых, таинственных отношений после разрыва с победительницей проекта Екатериной Лозовицкой.

В сторис Инстаграма Топольский ответил на вопрос фолловера о том, что за девушка находится на фото с Бали, которое Алекс выложил в своем Телеграм-канале на днях. Тогда мужчина рассказал, что это было его свидание в честь Дня всех влюбленных. Имя и лицо девушки мужчина не раскрыл.

"Очень хорошая девушка. Интересная, воспитанная, веселая, жизнерадостная. С желанием узнавать эту жизнь с разных ракурсов. Хорошая девушка", — подытожил Топольский.

Алекс Топольский с незнакомкой на свидании

Напомним, что только недавно Алекс Топольский признался, что боится любить. Даже после окончания проекта мужчина рассказал, что его беспокоят вопросы чувств и отношений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алекс Топольский откровенно рассказал о сексе с победительницей 12 сезона "Холостяка" Екатериной Лозовицкой. Сама же девушка раскрыла истинные причины расставания.