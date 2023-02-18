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"Холостяк" Топольський вперше розповів про дівчину, з якою був на побаченні на Балі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Головний герой 12 сезону Холостяка Алекс Топольський Новина оновлена 18 лютого 2023, 21:48
Головний герой 12 сезону Холостяка Алекс Топольський. Фото instagram.com/alex_topolsky

Чоловік розпочав нові стосунки після розриву з переможницею проєкту "Холостяк"

Головний герой 12-го сезону популярного в Україні реаліті-шоу "Холостяк", американський бізнесмен українського походження Алекс Топольський розкрив деякі деталі з приводу своїх нових, таємничих стосунків після розриву з переможницею проєкту Катериною Лозовицькою.

У сторіс Інстаграму Топольський відповів на запитання фолловера про те, що за дівчина знаходиться на фото з Балі, яке Алекс виклав у своєму Телеграм-каналі днями. Тоді чоловік розповів, що це було його побачення на честь Дня закоханих. Ім’я та обличчя дівчини чоловік не розкрив.

"Дуже хороша дівчина. Цікава, вихована, весела, життєрадісна. З бажанням впізнавати це життя з різних ракурсів. Хороша дівчина", — підсумував Топольський.

алекс топольський з дівчиною
Алекс Топольський із незнайомкою на побаченні
алекс топільський

Нагадаємо, що тільки недавно Алекс Топольський зізнався, що боїться кохати. Навіть після закінчення проєкту чоловік розповів, що його турбують питання почуттів та стосунків.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алекс Топольський відверто розповів про секс із переможницею 12 сезону "Холостяка" Катериною Лозовицькою. Сама ж дівчина розкрила справжні причини розставання.

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#Холостяк #Отношения