"Він навіть не мільйонер": Варлей розвіяла міф про багатство Алекса Топольського в Маямі

Про те, що чоловік не багатий, розповіла одна з учасниць реаліті

Українська актриса та колишня учасниця 12-го сезону популярного проєкту "Холостяк" Вікторія Варлей розповіла про фінансовий стан головного героя шоу Алекса Топольського, якого в мережі назвали "одним розчаруванням".

В інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк 38-річна зірка заявила, що Алекс не має власної нерухомості в Маямі (США), де він не живе вже близько року.

"Насправді він не має житла в Маямі, щоб бути тут. Знайти житло в Маямі складно, дуже дорого. У мене, слава Богу, є чоловік, який оплачує квартиру. Алекс — не мільярдер, і навіть не мільйонер", — сказала Вікторія.

Актриса, яка живе з чоловіком-росіянином у Маямі, заявила, що Топольський заробляє гроші, адже вже чимало часу перебуває на Балі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алекс Топольський відверто розповів про секс із Катериною Лозовицькою. Сама ж переможниця "Холостяка-12" розкрила справжні причини розставання.