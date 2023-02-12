"Он даже не миллионер": Варлей развеяла миф о богатстве Алекса Топольского в Майями

О том, что мужчина не богат, рассказала одна из участниц реалити

Украинская актриса и бывшая участница 12 сезона популярного проекта "Холостяк" Виктория Варлей рассказала о финансовом состоянии главного героя шоу Алекса Топольского, которого в сети назвали "одним разочарованием".

В интервью журналистке Алине Доротюк 38-летняя звезда заявила, что в Алекса нет собственной недвижимости в Майами (США), где он не живет уже около года.

"На самом деле у него нет жилья в Майами, чтобы быть здесь. Найти жилье в Майами сложно, очень дорого. У меня, слава Богу, есть муж, который оплачивает квартиру. Алекс — не миллиардер, и даже не миллионер. Но он пытается", — сказала Виктория.

Актриса, которая живет с мужем-россиянином в Майами, заявила, что Топольский зарабатывает деньги, ведь уже немало времени находится на Бали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Алекс Топольский откровенно рассказал о сексе с Екатериной Лозовицкой. Сама же победительница "Холостяка-12" раскрыла истинные причины расставания.