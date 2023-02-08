"Боюсь кохати": "холостяк" Топольський здивував несподіваним зізнанням

Навіть після закінчення проєкту Алекса турбують питання почуттів та стосунків

Герой 12 сезону романтичного реаліті "Холостяк" на телеканалі СТБ Алекс Топольський зізнався, що боїться кохати. Однією з причин такого страху, за його словами, може бути невдалий досвід і момент, коли його почуття поранили. Чи пов’язані його думки з розривом із переможницею проєкту Катериною, Топольський не уточнив.

Про це чоловік написав у своєму блозі в Інстаграм. Топольський опублікував серію нових знімків, зроблених у воді. У пості він розмірковує про побоювання почуттів.

Так, все ще холостяк міркує, що кохання може сприйматися як ризик, який може призвести до плачевного результату. Однак він усвідомив, що навіть якщо щось неприємне сталося у минулому, зовсім не означає, що це повториться. Минуле не визначає майбутнє, вважає Алекс.

"У мене бувають моменти, коли я боюся кохати. Я думаю багато хто з вас в одному човні разом зі мною. Можливо ми боїмося кохати тому, що в якийсь момент життєвого шляху ми набули такого досвіду, що кохання може поранити нас і взагалі небезпечне", — написав Топольський.

Проте він має намір дотримуватися свого девізу по життю: "Just keep living — просто продовжуйте жити". А також "холостяк" заявив, що готовий перевернути сторінку.

У коментарях користувачі переважно підтримали Топольського у його думках. Але й деякі не погодилися, вважаючи, що така позиція навряд чи призведе чоловіка до одруження та створення сім’ї, про які він так твердив у проєкті.

Пост Топольської викликав жваву дискусію

Раніше "Телеграф" розповідав, що Алекс Топольський відверто розповів про секс із Катериною Лозовицькою. Сама ж переможниця "Холостяка" розкрила справжні причини розлучення.