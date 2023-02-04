Учасниця "Холостяка" Аделіна Делі стане мамою (фото)

20-річна танцівниця вперше дізнається про всі радості материнства

Українська танцівниця балету Насті Каменських, а також колишня учасниця 12 сезону проєкту "Холостяк", яка вилетіла з шоу другого тижня, Аделіна Делі вперше стане мамою.

Про це 20-річна дівчина повідомила в Інстаграмі, а точніше показала на новому фото себе з округлим животом. Також знімками вагітної Делі поділилася київський фотограф Анастасія Овчаренко.

Поки Аделіна жодних коментарів щодо того, хто є батьком майбутньої дитини, не давала. Але поділилася, що почувається добре. Вона розповіла, що планує поєднувати кар’єру з материнством.

"Я не сильно уявляю себе домогосподинею. Навіть сказала б, що це виключено, тільки розвиток і робота. Відразу в дію після пологів. У мене не вдається тримати себе в адекватному моральному стані, сидячи вдома і не маючи графіка. Відразу деградую", — заявила Делі.

Раніше про стать своєї третьої дитини розповіла вагітна співачка Світлана Тарабарова. Разом із чоловіком та молодшими дітьми артистка відкрила коробку, з якої вилетіли надувні кульки одного кольору.