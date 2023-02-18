Іраклі Макацарія стане батьком: фанати помітили "вагітний" животик у дружини екс-"холостяка" (фото)

Шанувальники вітають ексхолостяка з майбутнім поповненням

Головний герой шостого сезону популярного українського шоу "Холостяк", 36-річний грузинський бізнесмен та продюсер Іраклі Макацарія із дружиною Лізою Чічуа вперше стануть батьками. Про це пишуть шанувальники пари у мережі.

Дружина зірки, яка на 17 років молодша за свого коханого, "засвітила" животик, що округлився, на фото в Інстаграмі. У день святого Валентина, 14 лютого, Іраклі мило привітав свою другу половинку з романтичним святом та опублікував спільний з дружиною знімок.

Багато підписників Макацарія побачили у Лізи "вагітний" животик і почали вітати подружжя з майбутнім поповненням. Офіційну інформацію про вагітність ні Ліза, ні Іраклі не повідомляли.

"Зі святом вашу родину! І з поповненням", "Вагітна", "Гарний животик", "Скоро ви будете найщасливішими", — пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, що Іраклі Макацарія і Ліза Чічуа одружилися 23 липня минулого року. Пару не бентежить різниця у віці в 17 років.