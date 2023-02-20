Укр

Таропрогноз на 21 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый первый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый первый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Приготовьтесь, вторник обещает быть неприятным

Вторник, 21 февраля, выдастся непростым, — кого-то могут обмануть, у кого-то могут провалиться планы, а кто-то может столкнуться с критикой.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый первый день месяца. Чтобы узнать, к чему стоит подготовиться именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Император, Паж мечей, Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Паж мечей

Судя по всему, 21 февраля Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте во вторник наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.

Теги:
#Прогноз Таро