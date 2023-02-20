Таропрогноз на 21 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Приготовьтесь, вторник обещает быть неприятным

Вторник, 21 февраля, выдастся непростым, — кого-то могут обмануть, у кого-то могут провалиться планы, а кто-то может столкнуться с критикой.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый первый день месяца. Чтобы узнать, к чему стоит подготовиться именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Император, Паж мечей, Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Паж мечей

Судя по всему, 21 февраля Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте во вторник наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений. Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака до конца недели.