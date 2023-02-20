Таропрогноз на 21 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Приготуйтеся, вівторок обіцяє бути неприємним

Вівторок, 21 лютого, видасться непростим — когось можуть обдурити, у когось можуть провалитися плани, а хтось може зіткнутися із критикою.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий перший день місяця. Щоб дізнатися, до чого варто підготуватися саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Імператор, Паж мечів, Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Паж мечів

Судячи з усього, 21 лютого Вам буде складно знаходити спільну мову з людьми і, можливо, Ви почуєте критику з боку оточення чи начальства, через яку може виникнути конфлікт. Не загострюйте ситуацію та прислухайтеся до критики, це буде Вам корисно.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або якимось іншим чином зрадити. Не будьте у вівторок занадто довірливі та наївні, і краще відкладіть прийняття важливих рішень. Проблеми можуть підкрастись з несподіваного фронту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня.