Масленичная Лакомка и Панкратий-лапотник: что нельзя делать 22 февраля
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В этот день будет везти тем людям, кто не ленится
В эту среду, 22 февраля, проходит третий день Масленичной недели — Лакомка, или Тещины блины. Ранее мы рассказывали, что означает каждый день недели Масленицы. В православном мире чтят память Панкратия Печерского, которого в народе прозвали Лапотником.
На Лакомку принято есть много сыра и употреблять в пищу много других молочных продуктов. На третий день Масленичной недели зять ходил в гости к теще на блины.
Среди остальных гостей этот родственник пользовался особым почтением в этот день. Мужчина смотрел, если угощений для него мало, это значило, что за последний год он очень часто расстраивал жену.
Наши предки 22 февраля начинали проверять весеннюю и летнюю обувь: какие нужно починить, а какие — выбросить. Также занимались плетением новых лаптей.
Что нельзя делать 22 февраля, чтобы не навлечь беду
- Поддаваться лени и строить воздушные замки.
- Грустить и обижаться. Это сулит трехмесячные неприятности.
- Брать в руки чужие деньги.
- Оставляйте книгу открытой — улетучатся все знания.
- Хвалить за что-то, делать комплименты женщинам — человек потеряет свои таланты, а женщины лишатся красоты.
Напомним, что на этой неделе украинцы продолжают праздновать Масленицу-2023. Мы рассказывали, как отметить праздник без вреда для фигуры.