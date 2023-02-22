Масленичная Лакомка и Панкратий-лапотник: что нельзя делать 22 февраля

В этот день будет везти тем людям, кто не ленится

В эту среду, 22 февраля, проходит третий день Масленичной недели — Лакомка, или Тещины блины. Ранее мы рассказывали, что означает каждый день недели Масленицы. В православном мире чтят память Панкратия Печерского, которого в народе прозвали Лапотником.

На Лакомку принято есть много сыра и употреблять в пищу много других молочных продуктов. На третий день Масленичной недели зять ходил в гости к теще на блины.

Среди остальных гостей этот родственник пользовался особым почтением в этот день. Мужчина смотрел, если угощений для него мало, это значило, что за последний год он очень часто расстраивал жену.

Наши предки 22 февраля начинали проверять весеннюю и летнюю обувь: какие нужно починить, а какие — выбросить. Также занимались плетением новых лаптей.

Что нельзя делать 22 февраля, чтобы не навлечь беду

Поддаваться лени и строить воздушные замки.

Грустить и обижаться. Это сулит трехмесячные неприятности.

Брать в руки чужие деньги.

Оставляйте книгу открытой — улетучатся все знания.

Хвалить за что-то, делать комплименты женщинам — человек потеряет свои таланты, а женщины лишатся красоты.

Напомним, что на этой неделе украинцы продолжают праздновать Масленицу-2023. Мы рассказывали, как отметить праздник без вреда для фигуры.