Масляна Ласунка і Панкратій-лапотник: що не можна робити 22 лютого

Щаститиме цього дня тим людям, хто не лінується

Цієї середи, 22 лютого, триває третій день Масляного тижня — Ласунка, або Тещині млинці. Раніше ми розповідали, що означає кожен день тижня Масляної. У православному світі вшановують пам’ять Панкратія Печерського, якого в народі прозвали Лапотником.

На Ласунку прийнято їсти багато сиру і вживати багато інших молочних продуктів. На третій день Масляного тижня зять ходив у гості до тещі на млинці.

Серед інших гостей цей родич мав особливу повагу цього дня. Чоловік дивився, якщо частувань для нього мало, це означало, що за останній рік він дуже часто засмучував дружину.

Наші пращури 22 лютого починали перевіряти весняне та літнє взуття: які треба полагодити, а які — викинути. Також займалися плетінням нових лаптей.

Що не можна робити 22 лютого, щоб не накликати лиха

Піддаватися лінощам та будувати повітряні замки.

Сумувати та ображатися. Це обіцяє тримісячні неприємності.

Брати до рук чужі гроші.

Залишайте книгу відкритою — зникнуть усі знання.

Хвалити за щось, робити компліменти жінкам — людина втратить свої таланти, а жінки втратять красу.

Нагадаємо, що цього тижня українці продовжують святкувати Масляну-2023. Ми розповідали, як відзначити свято без шкоди для фігури.