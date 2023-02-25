Таропрогноз на 26 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Для некоторых пришло время отпустить что-то из своей жизни
Воскресенье, 26 февраля, у некоторых будет очень удачной, в то время как другие могут столкнуться с ошибками и потерями.
Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый шестой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта. На этот раз все они из масти Чаш.
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Семерка кубков
В последний день недели Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Восьмерка кубков
Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в воскресенье Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.
Шестерка кубков
Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака в любви в 2023 году по картам Таро.