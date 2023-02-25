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Таропрогноз на 26 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый шестой день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на двадцатый шестой день февраля. Фото telegraf.com.ua

Для некоторых пришло время отпустить что-то из своей жизни

Воскресенье, 26 февраля, у некоторых будет очень удачной, в то время как другие могут столкнуться с ошибками и потерями.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый шестой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта. На этот раз все они из масти Чаш.

Слева направо — Семерка кубков, Восьмерка кубков, Шестерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка кубков

В последний день недели Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, в воскресенье Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ждет все знаки Зодиака в любви в 2023 году по картам Таро.

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