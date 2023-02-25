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Таропрогноз на 26 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий шостий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на двадцятий шостий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Для деяких настав час відпустити щось зі свого життя

Неділя, 26 лютого, у деяких буде дуже вдалою, тоді як інші можуть зіткнутися з помилками та втратами.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на двадцятий шостий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер гляньте, яка це була карта. На цей раз усі вони з масті Чаш.

Зліва направо — Сімка кубків, Вісімка кубків, Шістка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

В останній день тижня Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у неділю Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в 2023 році за картами Таро.

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