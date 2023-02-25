Таропрогноз на 26 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Для деяких настав час відпустити щось зі свого життя

Неділя, 26 лютого, у деяких буде дуже вдалою, тоді як інші можуть зіткнутися з помилками та втратами.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на двадцятий шостий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер гляньте, яка це була карта. На цей раз усі вони з масті Чаш.

Зліва направо — Сімка кубків, Вісімка кубків, Шістка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

В останній день тижня Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, у неділю Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі та сімейне щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що чекає на всі знаки Зодіаку в коханні в 2023 році за картами Таро.