Таропрогноз на 28 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Некоторым придется проститься с чем-то старым, но это будет на благо

Вторник, 28 февраля, для большинства пройдет на удивление хорошо, — возможно романтическое настроение и принятие правильного выбора.

Во всяком случае, именно так утверждают карты Таро, которые выпали в раскладе на последний месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Рыцарь кубков, перевернутая Семерка кубков, Восьмерка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Рыцарь кубков

Этот рыцарь обещает Вам романтическое настроение на 28 февраля, — посвятите время себе и близким, порадуйте себя какой-то маленькой приятностью. В этот день отношения с кем-то у Вас могут выйти на следующий уровень. Однако не позволяйте себе слишком витать в облаках.

Перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку. Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможет Вам достичь поставленных целей.

Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, во вторник Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то еще лучшее.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро для всех знаков Зодиака на неделю.